Muharrem İnce’den tepki: EYT’liye, asgari ücretliye, çalışana, emekliye yok

Muharrem İnce, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

İnce; işçisini, emekçisini yaşam maliyetinin sınırlarında yaşatan bir ülkenin huzurlu, güvenli bir ülke olamayacağını ifade etti.

“EYT’LİYE ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE YOK”

CHP’li Muharrem İnce, şunları aktardı:

* Asgari ücret, ister kamu isterse özel kuruluşlar açısından olsun maliyeti düşürmenin bir seçeneği olarak asla görülmemelidir. Çünkü asgari ücret yaşam maliyeti endekslerine göre hesaplanmaktadır.

* Bu endekse göre yapılan hesaplamaları dikkate almayan bir ücret sistemi kölelik düzeni demektir. Karnını doyur, her şeyini satın al düzeni hiçbir insana layık görülemez, kendi insanımıza asla!

* Asgari ücret 7 milyon çalışanımızı doğrudan 20 milyon çalışanımızı dolaylı olarak etkiliyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bütün toplumu etkiliyor. Alınacak ücretin artması iyice düşen alım gücünün bir nebze olsun artması anlamına gelir.

* Bütün mesele, kimden yana olacağınız ve önceliklerinizle ilgili meseledir. İşçisini, emekçisini yaşam maliyetinin sınırlarında yaşatan bir ülke huzurlu, güvenli bir ülke olamaz.

* Ürettiği zenginliği adil biçimde paylaşamayan toplum ise daha fazla zenginlik üretemez. Türkiye'de yaşam maliyeti 2560 TL, #asgariücret 2324 TL. Saraya, yandaşa, yandaş müteahhitlere para var, EYT'liye, asgari ücretliye, çalışana, emekliye yok!