Muhittin Böcek kimdir? Antalya’nın yeni belediye başkanı Muhittin Böcek nereli?

Antalya’da yeni belediye başkanı olan CHP’li Muhittin Böcek kimdir? Antalya’nın yeni belediye başkanı Muhittin Böcek’in hayat hikayesi ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor…

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin CHP adayı olan Muhittin Böcek’in yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında ayrıntılı araştırma yapılıyor. CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı olan Muhittin Böcek hakkında tüm detayları haberimizde sizler için verdik. Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı, Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.