Munzur Dağları maden sahası olacak iddiasına tepki

2009-2014 yılları arasında maden alanlarıyla ilgili sondaj çalışmasının yapıldığı ve halkın kararlı duruşuyla bu çalışmanın bertaraf edildiğini belirten başkan Sarıgül, “Ovacık’ta yaklaşık 43 bin hektarın üzerinde bir alan geçmiş dönemlerde maden alanı olarak tespit edilmiş. Bu dünden bugüne ilan edilmiş bir hamle değil bu geçmişte tasarlanmış şimdi ise yavaş yavaş ruhsatları verilmeye başlanıyor” ifadelerini kullandı.

1900 ÇEŞİT ENDEMİK BİTKİ TESPİT EDİLMİŞ

Maden sahası ilan edilen bölgede birçok endemik bitki ve özel hayvanların bulunduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti; “İkinci olarak bu proje mevcut siyanür havuzlarını, buharlaşma, yağmur ve benzeri sebeplerle doğayı etkiliyorlar buda doğayı kirletmeye sebep olabiliyor. Bizim vadimizde 1900 çeşit endemik bitki tespit edilmiş bunların 227’si sadece bölgemize özgü. Yaklaşık olarak 47 tanesi ise dünyada sadece bu bölgeye özgü olduğu düşünülen endemik bitkiler var. Bununla beraber bölgemizde Anadolu leoparı, dağ keçisi ve vaşak gibi özel hayvanların tespit edildiği bir bölge olduğu düşünülürse bu maden ocaklarının doğayı talan edeceğini memleketimiz ve ülkemiz için müthiş bir yer olan bu bölgenin hiç bildiğimiz yabancı şirketlere devredilip maden çalışmalarıyla suyumuzu kirletmesi ve insansızlaştırılmaya çalıştırılması hiçbirimizin içine sinmeyen bir durumdur.”