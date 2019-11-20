Baca filtresi takmadan çalışan termik santraller için karar günü

13 termik santrale 2.5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararının akıbeti bugün belli olacak.

TBMM’de maden kanunu görüşülürken bütün partiler filtre takmayan santrallerin kapatılmasını benimsemişti. Ancak AKP, dijital vergi paketine koyduğu bir maddeyle santrallere 2.5 yıl daha ek süre veriyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bu santrallere ek süre verilmesini maden kanunu görüşülürken engelledik, bu önergeye AKP de imza attı şimdi ise ek süre veriyorlar. Bu Meclis’in namus meselesi” dedi.

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2.5 YIL DAHA ZEHİR SAÇACAKLAR

TBMM'de ele alınacak yasa teklifinin 50. maddesi ile 13 termik santralin baca filtresi takmadan ve arıtma tesisi kurmadan 2.5 yıl daha zehir saçmasına izin veriliyor. İktidar bu santrallerin devre dışı kalması halinde elektrik sıkıntısı olacağını savunuyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'13 termik santralin çevre yatırımları ertelemek tüm Türkiye 2.5 yıl daha zehirlemektir. Bu santraller filtre sistemi kurana kadar kapatılmalı” dedi.

BACA FİLTRESİ TAKMAYAN 13 SANTRAL

Santral Kapasite (MW) Sahibi

Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding

Seyitömer 600 Çelikler Holding

Tunçbilek 365 Çelikler Holding

Orhaneli 210 Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan 620 Ciner Enerji

Kangal 457 Konya Şeker

Soma 990 Konya Şeker

Kemerköy 630 Limak-İçtaş

Yeniköy 420 Limak-İçtaş

Çatalağzı 300 Bereket Enerji

Yatağan 630 Bereket Enerji