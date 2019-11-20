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Baca filtresi takmadan çalışan termik santraller için karar günü

13 termik santrale 'baca filtresi takmadan' 2.5 yıl daha çalışma izni verilmesini içeren teklif, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. İznin engellenmesi için çaba sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu Meclis'in namus meselesi" dedi.

Deniz AYHAN
08:51 -
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Baca filtresi takmadan çalışan termik santraller için karar günü

13 termik santrale 2.5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararının akıbeti bugün belli olacak.

TBMM’de maden kanunu görüşülürken bütün partiler filtre takmayan santrallerin kapatılmasını benimsemişti. Ancak AKP, dijital vergi paketine koyduğu bir maddeyle santrallere 2.5 yıl daha ek süre veriyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bu santrallere ek süre verilmesini maden kanunu görüşülürken engelledik, bu önergeye AKP de imza attı şimdi ise ek süre veriyorlar. Bu Meclis’in namus meselesi” dedi.

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2.5 YIL DAHA ZEHİR SAÇACAKLAR

TBMM'de ele alınacak yasa teklifinin 50. maddesi ile 13 termik santralin baca filtresi takmadan ve arıtma tesisi kurmadan 2.5 yıl daha zehir saçmasına izin veriliyor. İktidar bu santrallerin devre dışı kalması halinde elektrik sıkıntısı olacağını savunuyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'13 termik santralin çevre yatırımları ertelemek tüm Türkiye 2.5 yıl daha zehirlemektir. Bu santraller filtre sistemi kurana kadar kapatılmalı” dedi.

BACA FİLTRESİ TAKMAYAN 13 SANTRAL

Santral               Kapasite (MW)                     Sahibi
Afşin-Elbistan A           1.355                           Çelikler Holding
Seyitömer                      600                            Çelikler Holding
Tunçbilek                       365                           Çelikler Holding
Orhaneli                        210                            Çelikler Holding
Afşin-Elbistan B          1.440                           EÜAŞ (Kamu)
18 Mart Çan                  320                             EÜAŞ (Kamu)
Çayırhan                        620                            Ciner Enerji
Kangal                           457                            Konya Şeker
Soma                             990                            Konya Şeker
Kemerköy                     630                            Limak-İçtaş
Yeniköy                        420                            Limak-İçtaş
Çatalağzı                     300                            Bereket Enerji
Yatağan                       630                            Bereket Enerji

AKP CHP Konya maden Meclis Özgür Özel şeker Soma Sözcü TBMM Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 09:14 20.11.2019
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