Özlem Çerçioğlu kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu nereli?

2014 yılından bu yana Aydın'da Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini yürüten Özlem Çerçioğlu nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi…

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 yılında Nazilli, Aydın’da doğdu. XXII. ve XXIII. dönem Aydın milletvekili olarak TBMM’de yer almış bir siyasetçidir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın ve son belediye başkanı olmuştur. Çerçioğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın’ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmiştir.

HAYATINA DAİR DETAYLAR

İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu.

Üniversite öğreniminden sonra Sultanhisar'da Jantsa'da çalıştı. Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile hayatını birleştiren Özlem Çerçioğlu daha sonra eşiyle birlikte yaşamını yurt dışında sürdürdü. New York'ta bir özel firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda çeşitli Türk derneklerinde yer aldı.

Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması ile ilgili çeşitli toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

22 Temmuz 2007’de XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

Çerçioğlu, partisinin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009’da belediye başkanlığı görevine başladı. Belediye Başkanlığı döneminde “Topuklu Efe” lakabı ile anılmaya başladı.

ORC araştırma şirketinin seçmenler arasında yaptığı ikişer aylık belediye başkanları performans ölçümlemesi araştırmalarının ortalama sonuçlarına göre Türkiye’de 2013 yılının en başarılı il belediye başkanı olarak seçilmiştir. Yine ORC araştırma şirketinin uyguladığı en başarılı büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları araştırmasına göre 2014 yılının en başarılı 10. büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmiştir. Gezici araştırma şirketinin uyguladığı en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasına göre ise 2014 yılının en başarılı 1. büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Aydın il belediyesinin 6360 sayılı, 12 Kasım 2012 tarihli kanunla büyükşehir belediyesine dönüşmesinden sonragerçekleşen ilk yerel seçim olan 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın’ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi.

Sultanhisarlı ve Jantsa A.Ş.'nin kurucusu sanayici Şefik Çerçioğlu'nun gelini olan Özlem Çerçioğlu, sanayici Ercan Çerçioğlu ile evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde tekrar aday olduğu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yüzde 53,94 oy oranı ile kazandı.