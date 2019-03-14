Şaşırtan hamle! Patates tartışması sonrasında sildi… | Son dakika haberleri

Hükümetin 200 bin ton patates ithalatı için gümrük vergisini sıfırlaması ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Foods’un danışmanlığı yapmış olması tartışmalara neden olmuştu.

CHP’Lİ VEKİL DİLE GETİRMİŞTİ

İddialar üzerine soru önergesi veren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu “Bekir Pakdemirli, geçmişte Mc Cain Food şirketine danışmanlık yapmış mıdır?” sorusunu yöneltmişti.

HESABINI KAPATTI

Tartışmalar sonrası Bekir Pakdemirli, McCain Food şirketinde 2013-2018 yılları arasında danışmanlık yaptığı bilgisini de belirttiği, Linkedin hesabını kapattığı gözlemledi.

İDDİALARA BÖYLE YANIT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food’un danışmanlığı yapmış olmasına ilişkin iddialara ilişkin ise kendisine bakanlık görevi tebliğ edildikten sonra tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğini belirterek yanıt vermişti. “Bu iddiaya gülüyor olmamız lazım” diyen Pakdemirli, “Ben şu anda bu memlekette 16 kişiye nasip olmuş çok şerefli bir görevi yürütüyorum. Bu görevi alacağımı haber alır almaz tüm ücretli görevlerimin hepsinden istifa ettim. Bir defa böyle etik dışı bir ilişkinin içinde olmam söz konusu değil” demişti.

“ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN RIZKI İÇİN”

Bir firmaya geçmişte danışmanlık yapmış olmasının nesinin yanlış olduğunu da kaydeden Pakdemirli, “Bir insanın çoluğunun çocuğunun rızkı için çalışması normal değil mi? Ben uzaydan mı geldim? Benim 27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda, perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki… Geçmişte çalışmış olduğum yerler olabilir. Bunlarla geçmişte çalışmış olmam bugün her hangi bir ticari ilişkiye girmemi gerektirmez ki” yorumunda bulunmuştu.