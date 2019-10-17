PKK, PYD ve YPG, Kürtleri katleden bir örgüttür

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız “PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG terör örgütüne karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör devletinin imhası ve sınır güveliğimiz için kararlılıkla sürdürülmektedir” dedi. Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının bir kısmını da içine alacak şekilde bağımsız Kürt devleti kurma amacıyla 1978 yılında kurulduğunu hatırlattı.

‘İDEOLOJİSİ PKK İLE AYNI'

PYD'nin silahlı kolu olan YPG'nin de teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 2004 yılında kurulduğunu vurgulayan Feti Yıldız şöyle dedi:

“PYD, PKK'nın Suriye kolu olarak faaliyet göstermektedir. İdeolojisi, amacı, stratejisi, hiyerarşik yapısı PKK ile aynıdır. Örgüt elemanları aynı merkezden talimat almaktadır. PKK/PYD/YPG, Türkleri ve Kürtleri katleden bir terör örgütüdür. AB ve NATO tarafından terör örgütleri listesine alınmıştır. PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız bir örgüt olarak tarif etmek, ülkemize ihanettir.

‘HAİNLER VAR'

TSK'nın gerçekleştirmekte olduğu terör operasyonunu savaş olarak niteleyen milletvekilleri bulunmaktadır ve Türk Ordusu'nun sivilleri öldürdüğünü söyleyen hainler vardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde yapmış olduğu konuşmada PKK/YPG silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet eylemleri ile varlığını meşru gösterecek şekilde beyanda bulunmuş ve YPG'yi meşru bir yapı olarak tarif etmiştir. Bu durum terör örgütünün propagandası suçunu oluşturur. CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiillerinin araştırılması için kurulan komisyonumuz da çalışmalarına devam etmektedir.”