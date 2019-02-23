Polis kimliğini Facebook’tan tespit etti, 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı

İstanbul'da geçen yıl Ocak ayında Marmaray İstasyonu’nda kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Sedat K'yı durdurdu. Kimliğini kaybettiğini söyleyen Sedat K.'yı görevliler polis noktasına götürdü.

Polis memurları Sedat K.'nın kimlik tespitini yaparken Facebook hesabını da inceledi. Bu inceleme sırasında Sedat K.'nın paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Polisler, kimlik kontrolü için durdurdukları Sedat K., hakkında işlem başlattı. Açılan soruşturma davaya dönüştü. Hakkında dava açılan Sedat K.'ya yapılan yargılama sonucu “Terör Örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından toplam da 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında son savunmasında sanık Sedat K., “Beraat kararı verilmesini istiyorum” dedi.

PAYLAŞIMLARI KABUL ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasında sadığın, paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler yazdığının tespit edildiğini belirtti. Mütalaada ayrıca sanığın ifadelerinde hakaret ve propaganda içeren paylaşımların yer aldığı Facebook hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği vurgulandı.

TERÖR PROPAGANDASI VE HAKARETTEN CEZA ALDI

Mahkeme kararında, sanık Sedat K.'nın “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan sanığın 2 yıl 5 ay 5 gün hapsine hükmetti. Tutuksuz olarak yargılanan Sedat K'nın cezasının infazı yapılana kadar hakkındaki adli kontrolün devamına karar verildi.