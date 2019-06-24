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Portakal: ‘İmamoğlu kimdir’ diye soracak olursanız…

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yenilenen İBB Başkanlık Seçimi'ni ikinci kez ve büyük bir farkla kazandı. FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu tarihi zaferle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Portakal, "Bence hak eden kazandı. Artık bundan böyle 'Ekrem İmamoğlu kimdir' diye soracak olursanız, değişmeyecek bir sonuçla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadelerini kullandı.

22:59 -
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Türkiye’nin aylardır konuştuğu 23 Haziran seçimleri tamamlandı. CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer elde etti.

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FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise, seçimin tamamlanmasının ardından sunduğu ilk haberler programında, seçimlere dair bir yorum yaptı. Seçim sürecinde yaşananları aktaran Portakal, “Gözler 23 Haziran’a çevrilmişti ve çok merak ediliyordu. Kafalarda şu soru vardı; AKP’nin YSK’ya telkinde bulunduğu söyleniyordu ve kimileri şu cümleyi de kuruyordu, ‘iptal edilen bir seçimde acaba AKP ve Erdoğan’ın tekrar kazanamama durumu olur muydu? Dün akşam bir şeyler olmaya başladı. AA netice vermiyordu ama biz biliyorduk ki ANKA’dan sonuçlar geliyordu. Peki ne oldu sonunda? Bence hak eden kazandı. Artık bundan böyle Ekrem İmamoğlu kimdir diye soracak olursanız, değişmeyecek bir sonuçla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 23:00 24.06.2019
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