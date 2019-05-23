2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram ne zaman?

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar bayram tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak merak ediyor. Ramazan'ın bitmesiyle Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. Tatile çıkacakların beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olacağı belirtti. Peki 2019’da bayram ne zaman?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak.