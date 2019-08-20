Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında sona gelindi! İşte personel alımı yapılacak alanlar…

Sağlık Bakanlığı’nca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için başvurular 7 Ağustos’ta başladı, 21 Ağustos itibariyle sona erecek. Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin sözleşmeli personelden 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerinden oluşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SAYFASI

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH DETAYLARI

Adaylar tercihlerini, 7-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de yer alıyor.

ALIMLAR NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

EN ÇOK KADRO HANGİ ALANDA?

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 30 (Lisans) 30

Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32

Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18

Diyetisyen 160 (Lisans) 160

Ebe 1000 (Lisans) 1000

Fizyoterapist 400 (Lisans) 400

Hemşire 5000 (Lisans) – 1183 (Ortaöğretim) 6835

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21

Odyolog 82 (Lisans) 82

Perfüzyonist 40 (Lisans) 40

Psikolog 170 (Lisans) 170

Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22

Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109

Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73

Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68

Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74

Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85

Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181

Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71

Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25

Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5

Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15

Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32

Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim) TOPLAM: 12000