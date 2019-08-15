Saldırıya uğrayan gazi için hukuksal süreç başlattılar

Asker olduğu 2002 yılında terörle mücadele sırasında Irak'ın Haftanin bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve yüzde 92 oranında engelli kalan Ömür Karaman, Gemlik'te gittiği bir kafede, ayaklarını sandalyenin üzerine çıkardığı gerekçesi ile kafe sahibi ve çalışanlar tarafından öldüresiye dövülmüştü.

“SALDIRI VAHŞİCE”

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMSAD) Bursa Şubesi 2. Başkanı şehit babası Ali Taştan ile birlikte Gazi Ömür Karaman'ı evinde ziyaret eden Sarıbal, “Ülkece borçlu olduğumuz gazimize böylesi bir vahşi saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum” dedi.

“YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Çok sayıda saldırganın, yüzde 92 engelli bir gaziyi demir çubuklarla vahşice saldırmasının hiçbir gerekçesinin olmayacağın kaydeden Sarıbal, “Gazilerimize, şehit ve şehit ailelerine sahip çıkmamız gerek. Bu yapılan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bir gazimizin böylesine vahşice saldırıya uğraması affedilemez” diye konuştu. Sarıbal, yetkilileri göreve çağırarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”

Olayın yankıları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından ilgili kafe için hukuki sürecin başladığını duyurdu.

Aktaş, paylaşımında, “Gazimiz Ömür Karaman’ın Gemlik Kumsaz’daki bir çay bahçesinde yaşadığı talihsiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duymaktayım. ‘Din-ü Devlet Mülk-ü Millet’ uğruna mücadele veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. İlgili işletme için hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve şahsım olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, bu sürecin her aşamasının takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.