‘Saray’a giden CHP’li’ tartışması devam ediyor

İktidara yakınlığıyla tanınan Murat Kelkitlioğlu, yöneticiliğini yaptığı TV100'deki köşesinde “Benim anlatacaklarım da CHP içindeki bir kaynağa dayanıyor” deyip, Talat Atilla’nın kaynağının CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan olduğunu iddia etti.

TUNCAY ÖZKAN’I İŞARET ETTİ

Kelkitlioğlu bu iddiasını “CHP'li kaynağının” kendisine “Rahmi Turan’a verilen bilgi önce Uğur Dündar’a gidiyor. Bilgiyi götüren isim ise şimdi sıkı durun, Tuncay Özkan. Yılların duayen gazetecisi Dündar, Özkan’ın getirdiği bilginin teyide muhtaç olduğunu söyleyerek yazmayı reddediyor. Ancak Özkan pes etmiyor ve yeni bir adres arıyor. Bu kez Rahmi Turan ile arasının iyi olduğunu bildiği Talat Atilla’ya gidiyor ve bilgiyi paylaşıyor. Sonrası malum.” satırlarıyla köşesine taşıdı.

UĞUR DÜNDAR: TUNCAY ÖZKAN’LA YAKLAŞIK 2 YILDIR NE GÖRÜŞTÜM NE DE TELEFONLAŞTIM

Rahmi Turan’ın yazdığı iddiayı daha önce duyan ancak ‘belgesiz’ diye yazmayan duayen gazeteci Uğur Dündar ise Kelkitoğlu’nun bu iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dündar, “Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama” başlığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan’la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım. İddia doğru değil. Talat Atilla’ya en yakın CHP’li araştırılsın.”

TUNCAY ÖZKAN: TETİKÇİLERE MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Kelkitlioğlu’nun iddialarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özkan, “CHP ve yöneticilerini suçlayan tetikçilere meydanı bırakmayacağız. İktidara yürüyoruz. Entrikacıların her yalanını gerçekle geçersiz kılacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşünü komplolar ve komplocular engelleyemez.” dedi.

STAR GAZETESİ DE İDDİALARI HABERLEŞTİRDİ

Kelkitoğlu’ndan sonra hükümete yakın Star Gazetesi de çarpıcı iddiaları haberleştirdi.

Haberde; Muharrem İnce’nin basın toplantısında telaffuz ettiği “CHP içindeki çete” için “Kulislere o tatille ilgili şu iddia yansıdı: Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç yazın Çeşme'de bir işadamının teknesinde tatil yaptı. Kuşoğlu iddianın kaynağı olan isme ait internet sitesinde köşe yazıyor.” ifadelerine yer verildi.

ENGİN ÖZKOÇ’TAN ÇOK SERT YANIT

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisinin adının anılmasının ardından sosyal medya hesabından Muharrem İnce’ye tepki gösterdi.

Özkoç şunları kaydetti: “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!”