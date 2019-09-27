Sayıştay raporları 99 Depremi’nden kayıp parayı ortaya çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu yayımlandı. Raporda 1999 Marmara Depremi sonrasında Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesi için harcanan 1 milyon 628 bin 33 dolar ile Marmara Deprem Bölgesi Yolları Projesi için kullanılan paraların nereye harcandığının tespit edilemediği belirtildi.

SAYISTAY DENETÇİLERİ EVRAKLARA ULAŞAMADI

19.02.2001 tarihinde başlatılan Marmara Deprem Bölgesi Yolları Projesi için kullanılan krediyle ilgili evraklara ulaşamayan Sayıştay denetçileri kredi kullanımıyla ilgili kurumlar arasındaki yazışmaların bulunamadığını ve teyit işleminin sağlanamadığını kaydetti. Söz konusu kredi ile ilgili olarak raporda projenin sırasıyla devredildiği kurumlar anlatıldı. İlk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2001 yılında başlatılan proje 27.08.2003 tarihinde imzalanan protokol ile Başbakanlık Proje Uygulama Birimine (PUB) devredildi. 30.04.2007 tarihinde bu birimin tasfiye edilmesi sonrasında proje Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredildi.

NEREYE HARCANDIĞI BİLİNMİYOR

Bu süreçte projenin PUB'a devrinden itibaren kredi kullanımına ilişkin bilgi ve belgelerin Hazine Müsteşarlığı'na iletilmediği tespit edildi. Söz konusu proje için PUB'un kapatılması ve projenin TOKİ'ye devredilmesi, bu süreçte bazı bilgi ve belgelere ulaşılamaması nedeniyle kredi kullanımı teyiti için gereken Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım bildirim forumu TOKİ tarafından düzenlenemedi ve Hazine Müsteşarlığı'nca teyit işlemi yapılmadı.

BUGÜNKÜ KUR FİYATI 9 MİLYON

Sayıştay denetçileri bir başka deprem usulsüzlüğünü ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Başbakanlık Proje Uygulama Birimi uhdesinde bulunan Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesi'nde tespit etti. Yine kurumlar arasında projenin sürekli el değiştirmesi nedeniyle proje için harcandığı iddia edilen 1 milyon 628 bin 337 doların nereye harcandığıyla ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamadığı açıklandı. Bugünün dolar kuruyla 9 milyon 216 bin 387 lira olan kayıp paranın 18 yıldır nereye harcandığı bilinmiyor.