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Seçim kaybedildi biletler kesildi

Yerel seçim kampanyası sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki’den seçimi kazanması halinde Wonderland Eurasia’ya ücretsiz girişlerin 23 Nisan’a kadar devam etmesi talimatını verdi. Özhaseki Belediye Başkanı seçilemedi, belediye de Ankapark’ın 23 Nisan’a kadar ücretsiz olması konusunda geri adım attı.

Deniz AYHAN
06:10 -
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Seçim kaybedildi biletler kesildi

Erdoğan, Özhaseki'ye “31 Mart'a kadar değil de 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı açık tutsanız. İnanıyorum ki hayır dualarını alırız…” dedi.

Ancak Özhaseki Belediye Başkanı seçilemedi. Belediye de Ankapark'ın 23 Nisan'a kadar ücretsiz olması konusunda geri adım attı. Temapark 2 Nisan'da ücretli oldu, parka ücretli giren ilk kişiye bir yıllık limitsiz giriş kartı hediye edildi. Ankapark'a giriş 25 TL. Bunun 5 TL'si bilet parası, kalanı da kredi olarak yükleniyor. Günlük limitsiz bilet 150 lira, günlük limitsiz VIP 200 lira, yıllık limitsiz bin 200 lira, yıllık limitsiz VIP giriş ücreti bin 600 lira.

Ankapark'ta ücret alınmaya başladı

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Son güncelleme: android-time 02:14 04.04.2019
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