Seçim skandalları

Gaziantep’te Gazikent Konukoğlu Lisesinde sayımların yazılacağı tutanakların şimdiden imzalatıldığı iddia edildi. CHP’li avukatlar tutanak tutmak üzere okula gitti.

Dersim Hozat’ta Jandarmalar görev yeri dışında üniforma ve silahıyla oy kullanmaya kalkıştı. Mükerrer oy kullanma teşebbüsünde bulunan jandarmanın yaptığı tutanak altına alındı.

Manisa'da 1263 nolu sandıkta birden fazla oy kullanıldığı iddia edildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kaytanlı İlköğretim Okulu'nda 1263 nolu sandıkta birden fazla oy kullanıldı. Sandık başkanı tutanak tuttu.

İstanbul Çayırova Kız Anadolu İHL’de 1181 No’lu sandıkta oy kullanan Ercan Hoşafcı görevli olduğu 1182 No’lu sandıkta da oy kullandı. AKP’li sandık görevlisi Hoşafcı’nın iki kez oy kullandığı tespit edilip tutanak tutuldu. Sayım bitiminde rastgele 1 oy iptal edilecek.

Gaziantep’te Batıkent Mahallesi’ndeki Aysel İbrahim Akınal Lisesi’nde İbrahim Halil Sarıkçıoğlu adlı yurttaş, kendisi ve ABD'deki kızının yerine oy kullanıldığını gördü. Oyunu kullanamayan Sarıkçıoğlu tutanak tutturup, polise başvurdu.