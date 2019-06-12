Şehitler için Elazığ’da tören

Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından şehitlerin cenazesi, askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Emre Üçkan Kütahya’ya, Ökkeş Ede ise Osmaniye’ye uğurlandı.

ŞEHİT ÜÇKAN'IN CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Şehit Uzman Erbaş Emre Üçkan'ın (26) cenazesi, Elazığ’daki törenin ardından Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanı’na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine uğurlandı.