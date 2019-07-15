Şehitlerimizi uğurlandı

Şehit Tokur için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuvvet komutanları, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Şehidin annesi Züleyha Tokur ayakta durmakta güçlük çekti. Taziyeleri kabulü sırasında şehidin eşi Halime Tokur, yakınlarına “Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin.” dedi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. “İhtiram yürüyüşü”nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇’nin (Itri) “Tekbir” adlı eseri çalındı.

Törenin sonunda top arabasından araca alınan şehidin cenazesini, anne Züleyha ile eşi Halime Tokur asker selamıyla uğurladı.

Şehit Tokur’un cenazesi, defnedilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı’na götürüldü.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, Muğla’nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı’ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki babaevine götürüldü.

Burada “helallik” alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi’ndeki Kocatepe Camisi’ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk’un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır’ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır’ın cenaze törenine babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.