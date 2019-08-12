SGK kara delik oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AKP iktidarı döneminde adeta bir kara deliğe döndü. Bütçeden SGK'ya aktarılan kaynaklar, Türkiye'nin dış borcu ile yarışır hale geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, son 16 yılda SGK'ya bütçeden, 448 milyar dolar aktarıldığını açıkladı. Türkiye'nin toplam dış borç stokunun 453 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğdu, “Bu durum, bütçeden SGK'ya yapılan transferlerin, Türkiye'nin dış borç stoğu kadar olduğunu gösteriyor” dedi. SGK'nınresmi verilerine göre SGK 2019 yılında da en az 47 milyar TL açık verecek. Erdoğdu yaptığı açıklamada, SGK'nın gerçek açığını hesaplamak için devlet katkısını da dikkate almak gerektiğini vurguladı ve “Bütçeden SGK'ya yapılan transferler de her yıl artmaya devam ediyor. 2018 bütçesinde SGK'ya 150 milyar TL transfer yapıldı. 2003-2018 yıllarındaki SGK'nın açığına devlet katkısı da eklenerek gerçek açık rakamı hesaplanırsa, SGK açığı toplamda 647 milyar TL'ye ulaşmış görünüyor. Çeşitli kalemler altında SGK'ya transferin 16 yıllık toplamı ise 448 milyar doları geçti” dedi.

YÜZDE 14'Ü SİSTEM DIŞINDA

Sosyal güvenlik sisteminin sürekli açık verdiğini, bu açıkların finansmanının bütçeye yük oluşturduğunu vurgulayan Erdoğdu, “Sürekli verilen açıklara karşın 2018 yılı verileri, 12 milyon yurttaşın, nüfusun yüzde 14'ünün sosyal güvenlik sisteminin kapsamı dışında olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Erdoğdu, Erken emeklilik uygulaması, prime esas kazancın düşük gösterilmesi, kayıt dışı istihdamın yüksekliği, prim tahsilat oranının düşüklüğü ve çıkarılan afların, sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini azalttığını ifade etti.

Erdoğdu, AKP iktidarının bu sorunlar karşısında bulduğu çözüm, emeklilik yaşını kademeli olarak artırmak oldu. Prim gün sayısı nihai olarak 7200'e varacak şekilde yapılan artırımlarla emeklilik yaşına, 2048 itibarıyla bütün çalışanların ancak 65 yaşında emekli olabileceği bir düzenleme getirildi. Bu durum da, emeklilik koşullarını geriye yürütmek ve prim ödemelerini tamamlamış olanların emekliliklerini geciktirmek gibi bir sorun ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TİCARİLEŞTİ

Erdoğdu, 2003'te başlatılan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile kamunun harcamaları arttığını, bu program katkı payı altında yurttaşların sağlık hizmeti satın almalarının yasalaştırıldığını bildirerek, “AKP'nin programı, sağlık hakkını ticarileştirdi, sağlık harcamalarını üstlenen kesimlerin harcamalar içindeki yükünü ve sağlıktan para kazanan kesimlerin paylarını değiştirdi” dedi.

Hastanelerin geliri arttı

SGK'nın hastanelere yaptığı ödemelerin miktarının yüzde 571 gibi, toplam cari harcamalardaki artışın hemen hemen 200 puan üzerinde bir artış gösterdiğini belirten, Erdğdu, “Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı ise yüzde 1389 gibi fahiş bir artış gösterdi. Hastanelerin yıllık gelirinde meydana gelen artış ile SGK'nın cari sağlık harcaması yükünde meydana gelen artışın neredeyse eşit olması, AKP'nin yaptığı dönüşümün özünün, sağlıkta yükü SGK'nın sırtına yıkarken, gelirleri hastanelere kanalize etmek olduğunu gösteriyor” dedi. Cari sağlık harcamalarından gelir elde eden taraflardan, ayakta bakım hizmeti veren doktorlar ile kliniklerin gelirindeki artışın yüzde 289 ile toplam harcamalardaki artış hızının 80 puan altında kaldığını belirten, Erdoğdu, “Eczane ve tıbbi gereçler satanların gelirindeki artış yüzde 230 ile çok daha düşük düzeyde gerçekleşti. Cari sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 509 arttı” diye konuştu.