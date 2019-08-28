Sınır ötesine yeni komutan

Sınır ötesi operasyonlarda önemli rol üstlenen Adana'daki 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanı değişti. Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından bu göreve getirilen Özel Kuvvetler eski Komutanı Ahmet Ercan Çorbacı'nın emekliliğini istemesi üzerine, Ankara 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Adana'daki tümenin yeni komutanı oldu.

KOLORDUYA TUĞGENERAL

Uzun'un görev yerinin değişmesi sonucu boşalan Ankara 4. Kolordu Komutanlığına ise, Tekirdağ Çorlu'daki 5. Kolordunun komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut getirildi. Boşalan ve Korgeneral seviyesinde olan 5'inci Kolorduya ise Tuğgeneral Tevfik Algan atandı. Böylelikle ilk kez bir Kolordu komutanlığına, Tuggeneral atanmış oldu.

Tuğgeneral Faruk Bozdemir'in emekliliğini istemesi üzerine boşalan Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına da Tuğgeneral Muammer Alper getirildi. İstanbul'daki 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Hava Kuvvetleri Savunma, Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığına da Tuğgeneral İbrahim Dülger atandı.