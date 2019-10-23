Sipariş üzerine çalıp, internetten satıyorlar!

İstanbul’da oto hırsızları arasında yeni yöntem ‘sipariş üzerine’ parça çalmak oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin son zamanda yaptıkları operasyonlara göre oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, otomobilden istenilen eşyayı ya da yedek parçayı çalıyor.

“BİR BAKTIM DİREKSİYON YOK”

Mağdurlardan biri olan Gürkan Danacı, aracının direksiyonunun olmadığını gördü. Danacı yaşadıklarını şöyle anlattı: Aracın camının kırık olduğunu gördüm. Baktığımda direksiyon yoktu. Şoke oldum. Polisi aradım. Yeni direksiyon takıldı ve yaklaşık 10 bin liraya mal oldu. Kasko karşıladı ama yaşadığım şok bana yetti. Daha önce de yan aynam çalınmıştı. Hırsızlar, çaldıkları lüks otomobil parçalarını daha çok sosyal medya üzerinden satıyorlar.

10 BİN LİRALIK PARÇAYI 2 BİN LİRAYA SATIYORLAR

Siparişle hırsızların hedefinde en çok lüks araçlar var. İnternet üzerinden alıcı bulan hırsızlar, lüks araçların, stepne, far, direksiyon, hava yastığı, ayna ve teker gibi parçalarını çalıp, çok ucuz fiyata satıyor. Polislerin verdiği bilgiye göre 10 bin lira değerindeki direksiyon, hırsızlar tarafından 2 bin liraya satılıyor.

5 MİLYON LİRALIK ÇALINTI PARÇA

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçen ay bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. 5 milyon lira değerindeki parçaları çalan şüpheliler gözaltına alındı.

9 AYDA 50’DEN FAZLA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği istatistiklerine göre, son 9 ayda oto hırsızlık olaylarında yüzde 47, işyeri hırsızlıklarında yüzde 24, ev hırsızlıklarında da yüzde 41 oranında düşüş yaşandı. (DHA)