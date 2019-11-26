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Siyasetin harareti yine tavan yaptı… Gergin ‘Salı’

Bugün TBMM'de siyasi partilerin grup toplantıları yapıldı. Tüm liderlerin gündeminde 'Saray'a çıkan CHP'li' tartışmaları vardı...

16:52 -
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İlk olarak kürsüye çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener bu tartışmalara  “Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ekranları BBG evine çevirdiniz, ayıp yahu” diye katıldı.

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AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hiçbir CHP’liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadık. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel başkan olmaz… En çok hayıflandığım şey dişime göre muhalefet bulamamaktır.” yorumunda bulundu.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a “Varsa lafın gel karşıma, yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var. Yalnız başıma çıkacağım. Sen istiyorsan ordunla gel” diye yanıt verdi.

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Grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözünü, partisine yakın Türkgün Gazetesi üzerinden söyledi…

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Son güncelleme: 16:54 26.11.2019
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