Siyasetin harareti yine tavan yaptı… Gergin ‘Salı’

İlk olarak kürsüye çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener bu tartışmalara “Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ekranları BBG evine çevirdiniz, ayıp yahu” diye katıldı.

İLGİLİ HABER Akşener'den 'Saray'a giden CHP'li iddiasına ilk yorum

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hiçbir CHP’liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadık. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel başkan olmaz… En çok hayıflandığım şey dişime göre muhalefet bulamamaktır.” yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABER Erdoğan: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideali yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a “Varsa lafın gel karşıma, yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var. Yalnız başıma çıkacağım. Sen istiyorsan ordunla gel” diye yanıt verdi.

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a yanıt: Varsa lafın gel karşıma, ordunla gel

Grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözünü, partisine yakın Türkgün Gazetesi üzerinden söyledi…