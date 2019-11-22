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Sokakta 4 bin dolar bulan çiftçiden örnek davranış

Çiftçilik yapan beş çocuk babası Kamil Emin Var, yolda yürürken 4 bin dolar buldu. Önce paraların sahte olduğunu sandı, sonra da kamera şakası yapıldığını düşündü. Hemen karakola giden Var, paraları polise teslim etti.

Kemal ATLAN / Eskişehir
15:48 -
Haberler Gündem
Sokakta 4 bin dolar bulan çiftçiden örnek davranış

Eskişehir’de yaşayan Kamil Emin Var, çıktığı camiden evine yürürken bir deste dolar buldu. Paraların sahte olduğunu düşünen Var, destedeki 100 doların gerçek olduğunu anladı. Bir süre panikleyen 58 yaşındaki çiftçi bu kez de kendisine kamera şakası yapıldığından şüphelendi.

Kamil Emin Var, yolda bulduğu 4 bin doları Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti.

“İNANCIMIN GEREĞİNİ YAPTIM”

Çevresini kontrol ettikten sonra kendisine şaka yapılmadığını anlayan Kamil Emin Var, 4 bin dolarlık desteyi polis merkezine götürdü. Alpu Belediyesi CHP Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Var, “Bu, insanlık görevinden önce vicdan meselesi. İnsanlık ölmedi. İnancımın gereğini yaptım. İnşallah bir an önce sahibi bulunur” dedi.

Son güncelleme: 15:50 22.11.2019
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