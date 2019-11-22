Sokakta 4 bin dolar bulan çiftçiden örnek davranış

Eskişehir’de yaşayan Kamil Emin Var, çıktığı camiden evine yürürken bir deste dolar buldu. Paraların sahte olduğunu düşünen Var, destedeki 100 doların gerçek olduğunu anladı. Bir süre panikleyen 58 yaşındaki çiftçi bu kez de kendisine kamera şakası yapıldığından şüphelendi.

“İNANCIMIN GEREĞİNİ YAPTIM”

Çevresini kontrol ettikten sonra kendisine şaka yapılmadığını anlayan Kamil Emin Var, 4 bin dolarlık desteyi polis merkezine götürdü. Alpu Belediyesi CHP Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Var, “Bu, insanlık görevinden önce vicdan meselesi. İnsanlık ölmedi. İnancımın gereğini yaptım. İnşallah bir an önce sahibi bulunur” dedi.