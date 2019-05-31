Son 10 yılda trafik kazalarında 52 bin kişi öldü

Türkiye’nin başındaki en büyük belalardan biri olan trafik terörü her geçen gün hem cana hem de mala zarar vermeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, önceki gün Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni açıkladı. SÖZCÜ'nün verilerden yaptığı derlemeye göre, son 10 yılda 12 milyon 19 bin 403 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı 1 milyon 580 bin 480 olurken, 10 milyon 438 bin 923 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

2009 – 2018 yıllar arasında trafik kazalarında 52 bin 95 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 694 bin kişi yaralandı.

En büyük neden sürücü hataları

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip etti. Verilere göre son 10 yılda her 10 kazadan 9'u sürücü hatalarından kaynaklandı. En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobili de sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.

2018 verileri

Türkiye'nin karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarla sonuçlanırken, 186 bin 532'sinde ise ölüm veya yaralanmalı oldu. 2018 yılında trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 42,9’unu sürücüler, yüzde 34,9’unu yolcu, yüzde 22,2’sini ise yayalar oluşturdu.