Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde feci intihar!

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Otomobilini aleve veren daha sonra kendisini yakan ardından köprüden atlayan kişinin Bahattin K. olduğu öğrenildi.

Denizde cesedi bulunan Bahattin K.'nın eşinden ayrı olduğu ve Kocaeli'de yaşadığı öğrenildi.