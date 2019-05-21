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Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde feci intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ve ardından köprünün korkuluklarını aşarak intihar etti. Aracını yaktıktan sonra intihar eden kişinin cesedine ulaşıldı.

Sozcu.com.tr
17:32 -
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Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Otomobilini aleve veren daha sonra kendisini yakan ardından köprüden atlayan kişinin Bahattin K. olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Sozcu.com.tr Fırat Atıcı

Denizde cesedi bulunan Bahattin K.'nın eşinden ayrı olduğu ve Kocaeli'de yaşadığı öğrenildi.

 

Fotoğraf: Sozcu.com.tr Fırat Atıcı

 

 

 

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Son güncelleme: android-time 21:24 21.05.2019
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