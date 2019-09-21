Son dakika… Adalar’da atlı faytonlar tarihe karışıyor

Ağustos ayında gerçekleştirilen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin işbirliğiyle Adalar’daki ulaşım sorunlarının ele alınarak yol haritasının belirlendiği Ulaşım Çalıştayı meyvelerini vermeye başladı.

ATLARIN YERİNE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Adalar’da Ekim ayından itibaren atlı faytonlar kademeli olarak azaltılacak. Yerine de elektrikli araçların kullanılmasına başlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül “Adalarımız yeni bir ulaşım sistemine geçecek. Ekimde başlıyoruz.” dedi.

KADEMELİ GEÇİŞ

Adalar’da atlı faytonlardan elektrikli araçlara geçişin kademeli olacağı, faytoncuların da bu elektrikli araçlarla hizmet vereceği öğrenildi.

Ağustos ayındaki çalıştayda projenin ipuçlarını Sözcü’ye veren Başkan Gül “Bu sorun çözülecek. Fayton şuan yasal bir taşıma aracı. Bu konuyu faytoncuların, halkın, STK'ların ve belediyenin de içinde olduğu bir şekilde en uygun şekilde çözüm bulacağız. Bu konu hayvanlara eziyet açısından da tartışılıyor. Bizim asla böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değildir. Hayvanlara eziyet edilmediği, ezilmeyeceği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu konu da erteleyici değiliz. İnsana eziyet edilmediği gibi hayvana da eziyet edilemez” demişti.