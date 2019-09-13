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Son dakika… Ahmet Davutoğlu AKP’den istifa etti!

AKP’nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. İstifa açıklamasını yapan Davutoğlu'na, AKP'den ihraçları istenen eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti. Davutoğlu istifa açıklamasında "Yeni bir siyasi hareketi inşa edeceğiz" dedi.

11:32 -
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AKP hükümetlerinde; 2 yıl Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı, 5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapan ve geçtiğimiz hafta 3 isimle birlikte ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu, bugün partisinden resmen istifa etti.

PARTİSİNDEN ÖNCE DAVRANDI!

Hakkında bugün çıkması beklenen ihraç kararı için “Ak Parti aldığı kararla kuruluş felsefesini ihraç ediyor” diyen Davutoğlu, partisine “Artık millete fayda ve çözüm üretemezler” diye yüklendi.

“TABELALAR GEÇİCİ İLKELER KALICIDIR”

Davutoğlu “Ak Partililere teşekkür ediyoruz ancak veda etmiyoruz. Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır” dedi.

YENİ PARTİ DUYURUSU

“Yeni bir siyasi yola çıkmak bizim içni tarihi bir sorumluluk ve milletimiz için yükümlülük haline gelmiştir” diyen Davutoğlu sözlerini “Herkesi ortak akıl çerçevesinde biraraya gelmeyi davet ediyoruz” diye noktaladı.

Son güncelleme: android-time 11:46 13.09.2019
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