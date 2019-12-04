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Son dakika… Ceren Özdemir cinayetinde bir şüpheli yakalandı

Ordu'da evinin önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir cinayeti soruşturmasında bir şüpheli yakalandı.

16:28 -
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Son dakika… Ceren Özdemir cinayetinde bir şüpheli yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

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Son güncelleme: 16:29 04.12.2019
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