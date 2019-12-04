Son dakika… Ceren Özdemir cinayetinde bir şüpheli yakalandı

Ordu&#8217;nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir&#8217;in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.. İLGİLİ HABERCeren Özdemir&#039;in babası açıkladı: Katilin kafasında kep var. . AYRINTILAR GELECEK. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-ceren-ozdemir-cinayetinde-bir-supheli-yakalandi-5489875","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-ceren-ozdemir-cinayetinde-bir-supheli-yakalandi-5489875","pageType":"yazi","pageIdentifier":5489875,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5489875,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-ceren-ozdemir-cinayetinde-bir-supheli-yakalandi-5489875/","headline":"Son dakika&#8230; Ceren u00d6zdemir cinayetinde bir u015fu00fcpheli yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["baba","Ordu","sald\\u0131r\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/04/iecrop/aaaaa_16_9_1575466103.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1575466120,"datePublished":1575466120,"dateModified":1575466184,"info":"{"seo_news":"false"}"});