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Son dakika… CHP’li Emir: ODTÜ’de katliam yapıldı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu binası için yüzlerce ağaç kesildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ODTÜ'deki son durumu sozcu.com.tr'ye anlattı.

Zeynep GÜRCANLI
10:03 -
Haberler Gündem
Son dakika… CHP’li Emir: ODTÜ’de katliam yapıldı!

ODTÜ’de 15 Mayıs’tan beri süren direnişte ağaçlar maalesef katledilmekten kurtarılamadı. Görüntünün korkunç olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Murat Emir, bu sabah itibariyle son durumu şöyle anlattı:

‘BİR SIRA BIRAKIP HEPSİNİ KESMİŞLER!’

“ODTÜ’de sabaha kadar nöbetteydik ve sabah saatlerinde içeriye girdiğimizde kenardaki bir sıra hariç tüm ağaçların kesildiğini gördük. Zaten amaç da kenarları bırakıp içeriyi komple keserek inşaat alanına zemin oluşturmaktı. Maalesef büyük bir ağaç katliamı yaşanmış. Rektörlük, barbarlık şu an için hedefine ulaşmış görünüyor. Çünkü bundan sonra orada ağaç yok diye inşaat yapma gayretine girecekler.

Maalesef yine atı alanın Üsküdar’ı geçtiği bir durumu yaşıyoruz. Bu yapılan hiç kimsenin yanına kalmayacaktır. Suç duyurusunda bulunduk. ODTÜ bu yapılana boyun eğmeyecektir.”

Son güncelleme: android-time 10:06 09.07.2019
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