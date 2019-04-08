Son dakika… CHP’li il başkanlarından flaş karar!

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu henüz netleşmeyen İstanbul’da oy sayım süreci devam ederken CHP’den dikkat çeken bir karar geldi. Partinin 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında başlatılan ‘demokrasi nöbeti’ne destek vermek için İstanbul’a gelme kararı aldı.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada diğer il başkanlarının da ‘demokrasi nöbeti’ne destek vermek istedikleri ancak kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle bu etkinliğe katılmayacakları belirtildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve 55 il başkanı yarın saat 14.00'te Sarıyer'de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

İMAMOĞLU 15 BİN 119 OYLA ÖNDE

İstanbul’da seçim sonuçları yaklaşık bir haftayı aşkın süredir kesinlik kazanmadı. Son sandık verilerini paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeniden sayılamaya başlanan geçersiz oyların yüzde 94,88’inin sayıldığını ve bu sonuca göre Ekrem İmamoğlu’nun 15 bin 119 oyla AKP’li Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu söyledi.