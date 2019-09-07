Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘israf araçları’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’den çıkarılanlarla ilgili “Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız” dedi.

Erdoğan ekonomi çevrelerinin merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı için ise “Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz” ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Suriye’den Türkiye’ye artan göç hareketi ve bölgede oluşturulması düşünülen güvenli bölge için, “(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün.” açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP binası önünde çocuklarını geri alabilmek için eylem yapan ailelere “Diyarbakır’da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor.” şeklinde seslendi.

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