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Son dakika… Erdoğan’dan flaş Hakan Atilla açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den 32 ay sonra Türkiye'ye dönen Halkbank'ın eski genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'la ilgili yaptığı açıklamada, "Hakan Atilla'ya bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Biz onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz" ifadelerini kullandı.

18:56 -
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Son dakika… Erdoğan’dan flaş Hakan Atilla açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’den 32 ay sonra Türkiye’ye dönen Halkbank’ın eski genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’la ilgili Erdoğan, “Uzun bir süredir yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı üzmüştür. Kendisi hakkında verilen mahkumiyet bitmiştir ve ülkesine dönmüştür. Kendisine ‘Ailenle dinlen, tatilini yap sonra Küllüye’de ziyaretime gel ondan sonra oturur konuşuruz’ dedim. Bizim için Hakan Atilla’ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Biz onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz” dedi.

Son güncelleme: android-time 19:13 25.07.2019
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