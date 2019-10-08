Eski bakan Nihat Ergün AKP’den istifa etti! | Son dakika haberleri

Bugünkocaeli’nin haberine göre 13 Eylül’de AKP’den istifa ettiğini belirten Nihat Ergün, istifasını bugün yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ergün, “13 Eylül 2019 tarihinde saat 06:15 itibariyle E-devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti'de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.