Son dakika verilerine göre İstanbul seçim sonuçları: İşte YSK seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İstanbul’da tekrarlanan seçimin sonuçları belli olmaya başladı. ANKA’dan ve AA’dan seçim sonuçlarına yönelik ilk veriler geldi. Açılan sandık sayısı ve adayların aldığı oy oranları verildi. Ekrem İmamoğlu’nun açık ara farkla İstanbul seçim sonuçlarını önde götürdüğü görülüyor. İşte İstanbul ilk seçim sonuçlar…

İstanbul seçimlerinde ANKA ajansından gelen sonuçlar şöyle;

Açılan sandık sayısı: 29.839 – oranı yüzde 96.07

Oy farkı: 800,242

Ekrem İmamoğlu : Yüzde 54,30

Binali Yıldırım: Yüzde 44.79

AA’nın verilerine göre son durum şöyle;

Açılan sandık sayısı: Yüzde 99,19

Oy farkı: 773.449

Ekrem İmamoğlu: 4.688.628

Binali Yıldırım: 3.915.179

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İSTANBUL’DA SEÇİMLER NEDEN TEKRARLANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin YSK'nın aldığı kısa kararda; AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini istediği anımsatılarak, “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir” denilmişti.

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