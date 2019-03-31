Son Dakika… İYİ Parti’li Paçacı: Başa baş giden şehirlerde bir şeyler yapıyorlar

Paçacı, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Balıkesir ve Uşak’ta Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkının çok yakın olduğunu belirterek, “Başa baş olduğumuz yerlerde bir şeyler yapıyorlar. Müdahale ediyoruz. Millet İttifakı Balıkesir Başkan adayı İsmail Ok beni aradı. Bana ıslak imzalı tutanakların ilçe seçim kurullarında veri girişi aşamasında İYİ Partilileri içeri sokmadıklarını söyledi. Oysa okullardan gelen ıslak imzalı tutanakların ilçe seçim kurullarında sisteme girişinde siyasi parti temsilcileri de sonuçların doğru girildiğini kontrol etmek için orada bulunma hakkına sahipler. Ama İsmail Ok, İYİ Partililerin girişine izin verilmediğini söyledi. Avukat gönderdik müdahale ediyoruz. Uşak’ta da seçim başa baş gidiyor orada da aynı şeyi yapıyorlar” diye konuştu.