Son dakika… Kayyum kararlarına CHP’den ilk tepki

Mehmet Bekaroğlu, alınan karara ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“”Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal edilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir.”

Bekaroğlu’nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle devam etti:

“İBB seçimlerini kazanmak İçin terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran AKP iktidarının Belediye başkanlarının 4,5 ayda terör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir. Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır.”

“Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır.”