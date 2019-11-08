Son Dakika… Kılıçdaroğlu Gaziantep’te açıklamada bulunuyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Özgürlüğü ve bağımsızlığı neyle sağlıyorsunuz ekonomik gücünüz varsa.

Birilerinden emir alır noktaya gelmemişseniz özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı koruyabilirsiniz.

Bir soru: Osmanlı niye battı? Devasa Osmanlı. Dünyanın en büyük gücü olan Osmanlı niçin battı?

Ekonomik bağımsızlığını yitirdiği için.

Genel Borçlar İdaresi’ni kurmak zorunda kaldılar. Ancak borçla bir imparatorluğu yönetebileceği bir noktaya taşındı.

Mustafa Kemal bir başka gerçeği daha gördü. Dünya değişiyor. İngiltere’de başlayan sanayi devrimini yakalayan bütün toplumlar büyüyorlar. Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdı.

Dumlupınar’da bir müze vardı. O müzede savaşta kullanılan silahlar sergileniyordu. Orada Rus, Alman, Amerikan silahını görüyorsunuz. Silahı olmayan sadece biziz. Niçin? Sanayi devrimini kaçırdık.

Mustafa Kemal bağımsızlığı elde etti. Siyasi mücadeleyi kazandı. Ama ne Gazi Mustafa Kemal ne de silah arkadaşları hiçbiri ekonomist değildi, ekonomi eğitimi görmemişlerdi.”

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