Son dakika… MHP’den bir açıklama daha!

MHP’nin bugün CHP ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için bir komisyon kurulduğunu açıklayan MHP, “CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” ifadelerini kullandı.

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CHP’Lİ ÖZEL CEVAP VERDİ

MHP’den yapılan bu açıklamaya CHP’den de kısa sürede cevap geldi. Kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP’nin kurduğu komisyonun, terörist Osman Öcalan ve İmralı’nın yerel seçimde yaptığı açıklamalarının kaynağını araştırmasını istedi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığıyla ilgiliyse “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler. Buna hiç şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.

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MHP’DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

CHP’nin açıklamasının ardından da MHP’den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP’nin yumuşakçası Özgür Özel, şaşırtıcı bir telaş ve acullukla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasına cevap vermiş. Bunu yaparken de kendi genel başkanını ateş hattından ve adaletin sillesinden kaçırmaya çalışmış. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi konumunun ve milletin arkasına saklanmasın. Fason demokrat donu giyerek kimse dokunulmazlık postuna bürüneceğini, ayrıcalık zırhı giyeceğini sanmasın. Millete rağmen kimse dokunulamaz değildir. Siyasi nezaketten dem vuran Özgür Efendi’nin Sayın Genel Başkanımız hakkında şeytanca sağlık imalarında bulunması; ahlaksızlığın, ifritliğin CHP’de mekân tuttuğunun delilidir” ifadelerini kullandı.

PROGRAMA BAĞLANDI

Semih Yalçın daha sonra katıldığı bir televizyon programında kimseyi yargılamadıklarını vurgulayarak, “Gidişatın tehlikeli bir hal aldığını ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.