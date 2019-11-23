Son dakika… Muharrem İnce’den ilk açıklama

Türkiye 3 gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın “Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li” yazısını konuşuyordu. Sözcü yazarı Rahmi Turan, Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Haberin yayımlanmasının ardından Muharrem İnce’den ilk açıklama geldi.

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Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İnce, “Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

“KENDİ DURUŞUNU GÖSTERMELİDİR”

Yaşananların yargıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan İnce, “Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir” ifadelerini kullandı.