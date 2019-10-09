Son dakika.. Natali Avazyan gözaltına alındı

Arlet Natali Avazyan, birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin fotoğrafını paylaşarak, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı hırsız kürt Osman Erzurum Horasandan sürgünle gitmişler” ifadelerine yer vermişti.

Avazyan Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Gözaltı haberini Twitter hesabı üzerinden duyuran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Sevgili Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştır. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşılamadığı için de geceyi polis merkezinde geçirecek. Takip ediyorum” paylaşımında bulundu.