Son dakika… RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti! Yerlikaya neden istifa etti?

Prof. Dr. İlhan Yerlikaya bugün RTÜK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 59 yaşındaki İlhan Yerlikaya; 2005 yılında RTÜK üyeliğine seçilmiş, Temmuz 2009 – Mart 2011 arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini üstlenmişti.

AKP’DEN MİLLETVEKİLLİĞİ DE YAPTI

Mart 2011’de milletvekili olmak için RTÜK’teki görevinden istifa etmiş ve TBMM’ya AKP milletvekili olarak girmişti. Yerlikaya milletvekilliğinin ardından 2015 yılının Temmuz ayında tekrar RTÜK üyesi seçilmiş, Kasım 2015’te ise RTÜK Başkanlığına getirilmişti.

HALK ARENASI VE FOX ANA HABER’E JET CEZALAR VERİLMİŞTİ

RTÜK, usta gazeteci Yılmaz Özdil, sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in sözlerini gerekçe göstererek Halk TV ve Fatih Portakal’ın sözleri nedeniyle de Fox TV’ye cezalar vermişti. Fox Ana Haber’e 3 gün, Halk Arenası’na 5’i Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in konuk olduğu programdan, 3’ü de Yılmaz Özdil’in konuk olduğu bir başka Halk Arenası programından olmak üzere toplamda 8 program yayın durdurma ve para cezası verilmişti.