Son dakika… RTÜK, Faruk Bildirici’yi üyelikten çıkardı

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan gazeteci Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesi için teklif verildi. Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç yerde görev yaptığının ortaya çıkmasının ardından kendisini eleştirmiş ve istifa etmeye çağırmıştı.

“ELEŞTİRİLERİMİ DİLE GETİRDİM”

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, RTÜK önünde basın açıklaması yaptı. Bildirici; Ben RTÜK'e üye olarak geldiğim günden bugüne kadar inandığım doğrultuda yanlış bulduğum her şeyi söylemeye çalıştım. Eleştirilerimi dile getirdim” dedi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK Üst Kurulu, AKP kontenjanından seçilen başkan Ebubekir Şahin'in talimatıyla Faruk Bildirici'nin üyelikten çıkarılması için olağanüstü toplanmıştı. Üyeler, Bildirici'nin TBMM çatısı altında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı basın açıklamasını gerekçe göstererek, “Tarafsızlığı zedelendiği için üyeliği düşürülmeli” görüşünü dile getirmişti.

BİLDİRİCİ NE DEMİŞTİ?

Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklamıştı. RTÜK yasasına işaret ederek üyeliklerin ‘etik ve yasa dışı’ olduğunu ifade eden Bildirici, Şahin'in “RTÜK'teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için TBMM ve RTÜK Başkanlığı’na dilekçe vererek, gereğinin yapılmasını talep etmişti.

CHP’NİN ÜYE SAYISI 1’E İNDİ!

CHP kontenjanından üyeliği bulunan Faruk Bildirici’nin atılmasından sonra RTÜK’te yeni üye dağılımı şöyle oluştu:

AKP: 4 üye

CHP: 1 üye

MHP: 2 üye

HDP: 1 üye