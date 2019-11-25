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Son dakika… Tüm partiler destekledi! Adı her yerden silinecek

12 Eylül darbe döneminin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adı, okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan siliniyor. Ankara’nın Evren ilçesinin de adı değişecek.

Deniz AYHAN
13:47 -
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Son dakika… Tüm partiler destekledi! Adı her yerden silinecek

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de gündeme getirdiği bu konuya Meclis tarihinde ender biçimde tüm partiler destek verdi.

Erol, “12 Eylül TBMM'yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir'' dedi.

Bu öneriye TBMM'de bulunan bütün partilerin temsilcileri destek verdi.

12 Eylül 1980 tarihinde darbeyle yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi'nin Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren (sağda) basına ilk açıklamasını yaparken…

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum'' derken, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de ‘'Kenan Evren isminin birtakım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhâl faaliyete geçilmelidir'' diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da CHP'ye teşekkür ederek, “CHP'nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp, Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP'ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 13:58 25.11.2019
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