Son dakika… Yenikapı’daki araçlar için komisyon kuruluyor

İlgili komisyonlardaki Meclis üyeleri 3 ay boyunca işten atılan İBB personeli ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlarla ilgili çalışma yaptıktan sonra meclisi bilgilendirecek. Komisyon önerisine AKP’lilerin yanı sıra CHP’liler de destek verdi.

5 YILLIK MALİYETİ 250 MİLYON LİRA!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı'da dün yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” demişti.

(Ayrıntılar gelecek)

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