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Son dakika: İstanbul’da bir deprem daha! Marmara Denizi beşik gibi… AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem vatandaşlar tarafından hissedilmezken, son günlerde art arda yaşanan depremler tedirgin etti.

10:49 -
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İstanbul’da Silivri açıklarında saat 10:32’de 3.6’lık bir deprem oldu. Yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleşen deprem, birçok kişi tarafından hissedilmedi. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleşen 4.7’lik depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 11:04 26.09.2019
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