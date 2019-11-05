Soylu ve İmamoğlu arasındaki ‘ahmak’ polemiği sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılmak için Fransa’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş, ‘ahmak’ diye hitap ettiği İmamoğlu’nu, kayyumlar konusunda “Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmekle” suçlamıştı.

“BİR LAFA BAKARIM LAF MI DİYE….”

İBB Başkanı İmamoğlu da bu sözlere “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı” diye yanıt vermişti.

“KUSURLUYSAK, ÖZÜR DİLERİM…”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Ankara’da Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu ile yaşadığı polemiğe ilişkin olarak Soylu “Orada Türkiye’yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Özür dilerim.” dedi.

“HUKUK İHLALİ”

Soylu şunları söyledi “Her hafta pazartesi sabah okula giderken bu ülke bize İstiklal Marşı okuttu. Milletimize söz verdik bu ülkenin birliği için. Bakanlık yemini ettik bu millete söz verdik. Bu vatanı satmayacağız dedik. Orada Türkiye’yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Özür dilerim. Ama bizim hükümet olarak sorumluluğumuz var. Bu insanlar neden şu anda Resulayn’da Tel Abyad’da var? Misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3 5 tane PKK köpeğine ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Yaptığımız her şeyin arkasındayız. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Ana muhalete sesleniyorum. Bu ülkede Deniz Baykal CHP Lideri oldu. Benim ülkemi satmadılar dışarıda. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK’lılar, HDP’liler. Ama ülkemizi bir belediye başkanını şikayet etmesi. Afedersiniz bu hendekleri ben mi kazdım? Avrupa’ya gidip Türkiye’yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir. Bizi bir belediye başkanının şikayet etmesi bir hukuk ihlalilidir.”