‘Sözcü’ye beraat verip özür dilemeliler’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş:

FETÖ yapılanması konusunda kamuoyunu bilgilendiren tüm gazetecilerin daha sonra FETÖ’cü olarak suçlaması bir gelenek haline geldi. 2,5 yıldır Sözcü Gazetesi’nin 8 gazetecisi ve sahibi aynı nedenle suçlanıyor. Bu hukuk tarihine geçecek ve basın tarihi açısından da en kötü davalardan birisi. Biz hukuksuz ve adaletsiz bir dava olduğunu düşünüyoruz. Umarım bugün hukuk hakim gelir ve bütün meslektaşlarımız beraat eder. Zaten bir kısmı cemiyetimizin de üyesi. Sadece gazetecilik nedeniyle yargılanıyorlar ve sonuç umarım gazetecilik üzerindeki bu ağır baskının kalkması için umut olur.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül:

Bu bir garabet.Dünya demokraside, hukukta adalette bu kadar yol katetti biz hâlâ gazeteciliği yargılıyoruz. Gazetecilik yargılanamaz, insanlar mahkum edilemez.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu:

Sözcü davasında yargılanan eski meslektaşlarımın en ufak bir suçu günahı yoktur. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Suçsuz ve günahsız insanlara hangi saikle olursa olsun en ufak bir ceza çıkması en büyük suçtur.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:

Akp’nin bir sloganı vardı “hayaldi gerçek oldu” yaşanan bu dava tam olarak böyle özetlenir. Hayatı boyunca FETÖ gibi yapılara karşı mücadele etmiş isimleri FETÖ’ye yardım iddiasıyla yargılamak ayıptır, günahtır. Bu dosya aslında derhal beraatle kapatılmalı ve SÖZCÜ’den de özür dilenmelidir.

CHP eski Milletvekili Umut Oran:

Sözcü davası bir basın davası değildir, bir ceza davası da değildir. Siyasi bir davadır. Aslında yargılanan sadece basın özgürlüğü değildir. Yargılanan halkın haber alma özgürlüğü de değildir. Aslında yargılanan Türk demokrasisidir. Tek adam, korku, baskı, kin, nefret, intikam siyaseti Türk demokrasisini çürütmek istemektedir.

Ben bu sürecin sonunda adaletin tecelli edeceğini, Zombi demokrasisinin kaybedeceğini ve halk demokrasisinin kazanacağına inanıyorum. Sözcü davasına gelince, bu davada gündeme gelen gazetecilik faaliyetiyle ilgili konular zaten zaman aşamasına uğramıştır dolayısıyla yok hükmündedir. Mahkeme derhal bu davayı beraatle sonlandırmalıdır.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş :

Sözcü davasını hukuk davası olarak görmüyoruz. Hukuki olsa açılmaz ve bu noktaya gelmezdi. Halkın gerçekleri öğrenmesini engelleme çabasıdır. Bütün sanıkların beraat gerekli. Ama siyasi bir dava olduğu için her şey olabilir. Yargının Saray’a bakarak karar verdiği dönemden geçiyoruz. Son dönemde yargı reformu strateji paketi açıkladı hükümet. Bu yargı reformu belgesindeki hedefler uygulanacaksa buna Sözcü davasıyla başlanmalıdır. Hedeflerin başlangıcı Sözcü davası olmalı ve sanıklar beraat etmelidir.