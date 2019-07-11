Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21.15’te açıklanacak. MPİ’nin en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak ediliyor.

11 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

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Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto