Suriyelilerin sayısı azalmıyor, artıyor

İçişleri Bakanlığı emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılarla ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; ülkemizde 3 milyon 663 bin 863 Suriyeli var. “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı” harekatlarından sonra ülkelerine dönüş yapan Suriyeli sayısı daha önce gidenlerle birlikte 354 bin kişiye yükseldi. T.C. vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 92 bin 280 kişiye çıktı. Ülkemizdeki, Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı da yüzde 96'ya yükseldi.

DOĞUMLAR ARTIRIYOR

2019 yılının ilk 8 ayında ülkemizdeki Suriyelilerin sayısındaki toplam artışı gösteren 40 bin 671 rakamının gerçekçi olmadığını belirten Mülkiye Başmüfettişi Esen, “2018 yılında 291 bin 290 kişilik geriye dönüşlere ve T.C. vatandaşlığına geçişlere karşın ülkemizdeki Suriyelilerin sayıları bir önceki yıla göre 187 bin 175 kişi arttı. Bir yıllık artış oranı yüzde 5.5'tir. Artış oranı yüksekliği dış göçlerden çok doğumlardan kaynaklanıyor” dedi.

Esen, şunları söyledi: “Artvin, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'de Suriyeli sayısı 100'ün altında. Ancak İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizdeki Suriyeli sayısı, Suriye'nin bazı illerinin nüfusundan çok. Her 100 kişiden Kilis'te 45'i, Hatay'da 22'si, Şanlıurfa'da 17'si, Gaziantep'te 18'ini Suriyeliler oluşturuyor. Bu durumun ilerde çok boyutlu sorunlara yol açacağı belli. Şimdiden gereken önlemlerin alınmasında yarar var. Bu konuda hızla ulusal bir strateji geliştirilmeli. Geç kalınmamalı.”