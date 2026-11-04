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Fon soruşturması dün yeni bir evreye geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vurgunu gerçekleştirenlerin üst düzey finans bürokrasisini kapsayan bir suç yapılanması olduğunu açıkladı.

Şu cümlesi çok kritik:

“Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkı kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir.”

Örgütün amacını şöyle izah ediyor:

“Bazı hisseler üzerinde oynayarak, likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmek.”

Gürlek’in tarif ettiği örgüt Türkiye tarihinde eşi görülmemiş, istisnai bir suç yapılanması.

Bankerler Skandalı, Fonzi’nin yanında alelade yankesicilik sayılır.

Jet Fadıl, Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel’in...

Tosuncuk Mehmet, Pusula’cı Muhammed Yarız’ın getir götürünü yapar ancak.

ÖRGÜT LİDERİ EMRE TEZMEN

Fon soruşturması, şüpheli ve tutuklu sayısı bakımından İBB davasını geride bıraktı.

433 şüpheli bulunuyor.

112’si tutuklu.

186’sı adli kontrol altında.

38’i firari.

359 gerçek ve 111 tüzel kişinin malvarlığına ve banka hesabına tedbir kondu.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiasıyla işlem yapılan bir kişi var:

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen.

Tezmen ile birlikte tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera’nın yönetim kurulu üyeleri Emre ve Kerem Alkin’e ise suç örgütü üyeliği iddiası yöneltiliyor.

Erdin Özel, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da üyelikle itham ediliyor.

Bana sorarsanız Tezmen, örgütün tek kurucusu, lideri veya yöneticisi değil.

Başka yöneticiler de olmalı.

Bunlar arasında kamu görevlilerinin bulunduğunu düşünüyorum.

AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya bile “Bu çapta bir yolsuzluk kamu görevlilerinin iştiraki olmaksızın işlenemez” demiyor mu?

NE ZAMAN KURULDU?

Önceki gün SÖZCÜ TV’de, örgütün ne zaman kurulduğu sorusu üzerinde durdum.

Borsa İstanbul’un eski Genel Müdürü İbrahim Turhan ise “İlk aşaması halka arzlardır. Örgüt burada devreye giriyor” dedi.

Tera’nın halka arz edildiği tarih, Aralık 2022.

Öyleyse bu örgüt, dört yıldır piyasa dolandırıcılığı suçunu işliyor demektir.

ALTI KURUM

Maliye eski Bakanı Nihat Zeybekci, altı kurumun ihmalinden ve suistimalinden bahsediyor.

Zeybekci’ye hangi kurumları kastettiği sorulmalı.

Bu kurumların üst yönetimi hesap vermeli.

Fon soruşturması kapsamında bu ana kadar piyasa aktörleri ile alt ve orta kademe bürokratlara dokunuldu.

Rüşvetle satın alınan yüksek bürokratların da kapısı çalınmalı.

Siyasi ayağa uzanılmalı

Tera ve Pusula’nın yönetimi AK Parti ile bağlantılı isimlerden oluşuyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın rolü 2.2 milyar TL cukkalamaktan mı ibaret?

AK Parti, Ertan Aydın’ı yargıya teslim etmekle ellerini yıkamış sayılmaz.

Rüşvet çarkıyla denetim mekanizmalarını ele geçiren bu örgüt himaye, dokunulmazlık ve devlet kapılarının kendilerine açılması için siyaset kurumunu da paraya boğmuştur.

LİSTEYİ AÇIKLAYIN

Gürlek, medya ayağından söz ediyor.

Fon kuruluşlarının medyayı finanse ederek, propaganda yaptığı yalan değil.

Değil, fakat...

Tera’nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı Sermaye Piyasası Kongresi’ne sponsor olmasından, Pusula’cı Serdar Turhan’ın babası adına yaptırdığı okulun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılmasından daha etkili propaganda var mı?

Örgütü çökertmek için fon kuruluşu yetkililerine, alt ve orta kademe bürokratlara dokunmak yetmez.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle örgütlü haramzadelik ile etkin şekilde mücadele etmek için siyasi ayağı yargı önüne çıkarmak gerek.

Arınmaya vurguncuların listesini açıklayarak başlayabilirsiniz.

Şimşek, ‘ivedilikle’ demiş SPK dinlememiş

SÖZCÜ TV’deki yayınımızda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 4 Kasım 2025’te “Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz” dediği halde gereğini yapmadığını savundum.

Programdan sonra telefonum susmadı.

Ekonomi dünyasından kimi isimler dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül’ün Şimşek’e direndiğini iddia ettiler.

“Nasıl olabilir?” dedim.

Onlara göre:

Şimşek, açıklama yaptıktan sonra, 2 Aralık 2025’te SPK bünyesinde Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor.

Manipülasyon yaptırımlarına ilişkin kanun değişikliğinin tamamlanması ve serbest fonlarda yatırımcı eşiğinin yükseltilmesi kararı alınıyor.

SPK, eşiği 10 milyon TL’ye yükseltiyor.

Rehber taslağını hazırlayıp bakanlığa yolluyor.

Bakanlık, 11 Şubat 2026’da SPK’ya şu yazıyı gönderiyor:

“Taslağın geneline ilişkin olumsuz bir değerlendirme olmamakla birlikte sektör ile gerekli görüşmelerin yapılması, netleşecek taslağın ivedilikle uygulanmaya alınmasında fayda görülmektedir.”

Yazıda, ivedilikle ifadesinin altı çiziliyor.

Normalde Gönül’ün rehberi kurulun gündemine getirmesi ve hayata geçirmesi gerekiyor.

Ancak adım atılmıyor.

Görev süresi 18 Nisan’da dolan Gönül, kalmak için kulislere başlıyor.

Bu yüzden 13 Mayıs’a kadar yeni başkan belirlenemiyor.

Şimşek’in Gönül’ün göreve gelmesini engellediği iddia ediliyor.